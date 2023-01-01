دينار بحريني إلى جنيه مصري

تحويل BHD إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 bhd
81967.20 egp

1.00000 BHD = 81.96720 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 5:13 UTC
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BHD إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.37221.434561.659570.957118.2181
1GBP1.1584811.2322102.3711.661811.922461.1087821.104
1USD0.94010.811557183.081.348651.560180.8998517.1271
1INR0.01131580.009768370.012036610.01623310.01877930.01083110.206152

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / جنيه مصري
1 BHD81.96720 EGP
5 BHD409.83600 EGP
10 BHD819.67200 EGP
20 BHD1639.34400 EGP
50 BHD4098.36000 EGP
100 BHD8196.72000 EGP
250 BHD20491.80000 EGP
500 BHD40983.60000 EGP
1000 BHD81967.20000 EGP
2000 BHD163934.40000 EGP
5000 BHD409836.00000 EGP
10000 BHD819672.00000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Bahraini Dinar
1 EGP0.01220 BHD
5 EGP0.06100 BHD
10 EGP0.12200 BHD
20 EGP0.24400 BHD
50 EGP0.61000 BHD
100 EGP1.22000 BHD
250 EGP3.05000 BHD
500 EGP6.10000 BHD
1000 EGP12.20000 BHD
2000 EGP24.40000 BHD
5000 EGP61.00000 BHD
10000 EGP122.00000 BHD