درام أرميني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل AMD إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٢٦٩٫٩٤ cve

1.00000 AMD = 0.26994 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 2:40 UTC
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AMD إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.0621588.36771.433741.658050.9565518.2034
1GBP1.1587511.2308102.3991.66141.921321.108421.0938
1USD0.941450.81248183.1971.349851.561040.900617.1383
1INR0.01131640.009765730.012019710.01622470.01876310.01082490.205997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / اسكودو الرأس الأخضر
1 AMD0.26994 CVE
5 AMD1.34969 CVE
10 AMD2.69939 CVE
20 AMD5.39878 CVE
50 AMD13.49695 CVE
100 AMD26.99390 CVE
250 AMD67.48475 CVE
500 AMD134.96950 CVE
1000 AMD269.93900 CVE
2000 AMD539.87800 CVE
5000 AMD1349.69500 CVE
10000 AMD2699.39000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / درام أرمينية
1 CVE3.70455 AMD
5 CVE18.52275 AMD
10 CVE37.04550 AMD
20 CVE74.09100 AMD
50 CVE185.22750 AMD
100 CVE370.45500 AMD
250 CVE926.13750 AMD
500 CVE1852.27500 AMD
1000 CVE3704.55000 AMD
2000 CVE7409.10000 AMD
5000 CVE18522.75000 AMD
10000 CVE37045.50000 AMD