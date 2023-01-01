درام أرميني إلى فرنك سويسري

تحويل AMD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٢٫٣٣ chf

1.00000 AMD = 0.00233 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 2:40 UTC
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AMD إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.0621588.36771.433741.658050.9565518.2034
1GBP1.1587511.2308102.3991.66141.921321.108421.0938
1USD0.941450.81248183.1971.349851.561040.900617.1383
1INR0.01131640.009765730.012019710.01622470.01876310.01082490.205997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / الفرنك السويسري
1 AMD0.00233 CHF
5 AMD0.01166 CHF
10 AMD0.02331 CHF
20 AMD0.04662 CHF
50 AMD0.11655 CHF
100 AMD0.23310 CHF
250 AMD0.58275 CHF
500 AMD1.16550 CHF
1000 AMD2.33100 CHF
2000 AMD4.66200 CHF
5000 AMD11.65500 CHF
10000 AMD23.31000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / درام أرمينية
1 CHF429.00000 AMD
5 CHF2145.00000 AMD
10 CHF4290.00000 AMD
20 CHF8580.00000 AMD
50 CHF21450.00000 AMD
100 CHF42900.00000 AMD
250 CHF107250.00000 AMD
500 CHF214500.00000 AMD
1000 CHF429000.00000 AMD
2000 CHF858000.00000 AMD
5000 CHF2145000.00000 AMD
10000 CHF4290000.00000 AMD