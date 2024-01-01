100 тысяч вьетнамких донгов в маврикийские рупии
Сконвертируйте VND в MUR по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса VND к MUR
1 VND = 0,00184 MUR
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|1 VND в MUR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0019
|0,0019
|Низкий
|0,0018
|0,0018
|В среднем
|0,0018
|0,0019
|Изменение
|-0.91%
|-0.43%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к MUR
За последние 30 дней максимальный курс VND к MUR составил 0,0019, а минимальный — 0,0018. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0018. Изменение курса VND к MUR в процентном соотношении составило -0.91.
За последние 90 дней максимальный курс VND к MUR составил 0,0019, а минимальный — 0,0018. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0019. Изменение курса VND к MUR в процентном соотношении составило -0.43.
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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в маврикийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Вьетнамский донг / Маврикийская рупия
|1000 VND
|1,84103 MUR
|2000 VND
|3,68206 MUR
|5000 VND
|9,20515 MUR
|10000 VND
|18,41030 MUR
|20000 VND
|36,82060 MUR
|50000 VND
|92,05150 MUR
|100000 VND
|184,10300 MUR
|200000 VND
|368,20600 MUR
|500000 VND
|920,51500 MUR
|1000000 VND
|1 841,03000 MUR
|2000000 VND
|3 682,06000 MUR
|5000000 VND
|9 205,15000 MUR
|Обменные курсы Маврикийская рупия / Вьетнамский донг
|1 MUR
|543,17500 VND
|5 MUR
|2 715,87500 VND
|10 MUR
|5 431,75000 VND
|20 MUR
|10 863,50000 VND
|50 MUR
|27 158,75000 VND
|100 MUR
|54 317,50000 VND
|250 MUR
|135 793,75000 VND
|500 MUR
|271 587,50000 VND
|1000 MUR
|543 175,00000 VND
|2000 MUR
|1 086 350,00000 VND
|5000 MUR
|2 715 875,00000 VND
|10000 MUR
|5 431 750,00000 VND