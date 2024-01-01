10 тысяч вьетнамких донгов в маврикийские рупии

Сконвертируйте VND в MUR по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = ₨0,001841 MUR

Среднерыночный курс в 13:30
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса VND к MUR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

MUR
1 VND в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00190,0019
Низкий0,00180,0018
В среднем0,00180,0019
Изменение-0.91%-0.43%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 VND к MUR

За последние 30 дней максимальный курс VND к MUR составил 0,0019, а минимальный — 0,0018. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0018. Изменение курса VND к MUR в процентном соотношении составило -0.91.

За последние 90 дней максимальный курс VND к MUR составил 0,0019, а минимальный — 0,0018. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0019. Изменение курса VND к MUR в процентном соотношении составило -0.43.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график VND к MUR

Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5230,941,3341 399,761,39534,496153,925
1 AUD0,65710,6170,876919,1520,91622,652101,075
1 EUR1,0641,62111,421 489,831,48536,715163,83
1 SGD0,751,1420,70411 049,451,04625,863115,403

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

VND в USD

VND в AUD

VND в EUR

VND в SGD

VND в KRW

VND в CAD

VND в THB

VND в JPY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Маврикийская рупия
1000 VND1,84103 MUR
2000 VND3,68206 MUR
5000 VND9,20515 MUR
10000 VND18,41030 MUR
20000 VND36,82060 MUR
50000 VND92,05150 MUR
100000 VND184,10300 MUR
200000 VND368,20600 MUR
500000 VND920,51500 MUR
1000000 VND1 841,03000 MUR
2000000 VND3 682,06000 MUR
5000000 VND9 205,15000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Вьетнамский донг
1 MUR543,17500 VND
5 MUR2 715,87500 VND
10 MUR5 431,75000 VND
20 MUR10 863,50000 VND
50 MUR27 158,75000 VND
100 MUR54 317,50000 VND
250 MUR135 793,75000 VND
500 MUR271 587,50000 VND
1000 MUR543 175,00000 VND
2000 MUR1 086 350,00000 VND
5000 MUR2 715 875,00000 VND
10000 MUR5 431 750,00000 VND