500 000 вьетнамких донгов в болгарские левы

Сконвертируйте VND в BGN по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = лв0,00007246 BGN

Среднерыночный курс в 12:09
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса VND к BGN

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

BGN
1 VND в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00010,0001
Низкий0,00010,0001
В среднем0,00010,0001
Изменение0.55%2.33%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 VND к BGN

За последние 30 дней максимальный курс VND к BGN составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к BGN в процентном соотношении составило 0.55.

За последние 90 дней максимальный курс VND к BGN составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к BGN в процентном соотношении составило 2.33.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график VND к BGN

Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5190,9381,3321 396,691,39334,391153,795
1 AUD0,65810,6180,877919,5110,91722,641101,251
1 EUR1,0661,61911,421 489,081,48536,665163,965
1 SGD0,7511,140,70411 048,531,04625,818115,457

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

VND в USD

VND в AUD

VND в EUR

VND в SGD

VND в KRW

VND в CAD

VND в THB

VND в JPY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Болгарский Лев
1000 VND0,07246 BGN
2000 VND0,14492 BGN
5000 VND0,36231 BGN
10000 VND0,72461 BGN
20000 VND1,44922 BGN
50000 VND3,62306 BGN
100000 VND7,24612 BGN
200000 VND14,49224 BGN
500000 VND36,23060 BGN
1000000 VND72,46120 BGN
2000000 VND144,92240 BGN
5000000 VND362,30600 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Вьетнамский донг
1 BGN13 800,50000 VND
5 BGN69 002,50000 VND
10 BGN138 005,00000 VND
20 BGN276 010,00000 VND
50 BGN690 025,00000 VND
100 BGN1 380 050,00000 VND
250 BGN3 450 125,00000 VND
500 BGN6 900 250,00000 VND
1000 BGN13 800 500,00000 VND
2000 BGN27 601 000,00000 VND
5000 BGN69 002 500,00000 VND
10000 BGN138 005 000,00000 VND