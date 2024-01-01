100 тысяч вьетнамких донгов в болгарские левы
Сконвертируйте VND в BGN по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса VND к BGN
1 VND = 0,00007 BGN
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|1 VND в BGN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0001
|0,0001
|Низкий
|0,0001
|0,0001
|В среднем
|0,0001
|0,0001
|Изменение
|0.55%
|2.33%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к BGN
За последние 30 дней максимальный курс VND к BGN составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к BGN в процентном соотношении составило 0.55.
За последние 90 дней максимальный курс VND к BGN составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к BGN в процентном соотношении составило 2.33.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в болгарские левы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Вьетнамский донг / Болгарский Лев
|1000 VND
|0,07245 BGN
|2000 VND
|0,14491 BGN
|5000 VND
|0,36227 BGN
|10000 VND
|0,72453 BGN
|20000 VND
|1,44907 BGN
|50000 VND
|3,62267 BGN
|100000 VND
|7,24533 BGN
|200000 VND
|14,49066 BGN
|500000 VND
|36,22665 BGN
|1000000 VND
|72,45330 BGN
|2000000 VND
|144,90660 BGN
|5000000 VND
|362,26650 BGN
|Обменные курсы Болгарский Лев / Вьетнамский донг
|1 BGN
|13 802,00000 VND
|5 BGN
|69 010,00000 VND
|10 BGN
|138 020,00000 VND
|20 BGN
|276 040,00000 VND
|50 BGN
|690 100,00000 VND
|100 BGN
|1 380 200,00000 VND
|250 BGN
|3 450 500,00000 VND
|500 BGN
|6 901 000,00000 VND
|1000 BGN
|13 802 000,00000 VND
|2000 BGN
|27 604 000,00000 VND
|5000 BGN
|69 010 000,00000 VND
|10000 BGN
|138 020 000,00000 VND