Узбекские сомы в казахстанские тенге

Сконвертируйте UZS в KZT по реальному обменному курсу

1000 uzs
38.33 kzt

1.00000 UZS = 0.03833 KZT

Среднерыночный курс в 11:44 UTC
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График изменения обменного курса UZS к KZT

1 мин. назад 1 UZS → 0 KZT
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.073689.08481.455961.674750.958418.5147
1GBP1.1617111.2473103.4981.691531.945711.1133821.5102
1USD0.931450.801732182.97761.356151.559940.892717.2454
1INR0.01122530.009662030.012051410.01634360.01879950.01075830.207832

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Узбекский сом / Казахстанский тенге
1 UZS0.03833 KZT
5 UZS0.19163 KZT
10 UZS0.38325 KZT
20 UZS0.76650 KZT
50 UZS1.91626 KZT
100 UZS3.83251 KZT
250 UZS9.58127 KZT
500 UZS19.16255 KZT
1000 UZS38.32510 KZT
2000 UZS76.65020 KZT
5000 UZS191.62550 KZT
10000 UZS383.25100 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Узбекский сом
1 KZT26.09260 UZS
5 KZT130.46300 UZS
10 KZT260.92600 UZS
20 KZT521.85200 UZS
50 KZT1304.63000 UZS
100 KZT2609.26000 UZS
250 KZT6523.15000 UZS
500 KZT13046.30000 UZS
1000 KZT26092.60000 UZS
2000 KZT52185.20000 UZS
5000 KZT130463.00000 UZS
10000 KZT260926.00000 UZS