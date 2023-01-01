Узбекские сомы в казахстанские тенге
Сконвертируйте UZS в KZT по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса UZS к KZT
1 UZS = 0.03833 KZT
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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в казахстанские тенге
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Казахстанский тенге / Узбекский сом
|1 KZT
|26.09260 UZS
|5 KZT
|130.46300 UZS
|10 KZT
|260.92600 UZS
|20 KZT
|521.85200 UZS
|50 KZT
|1304.63000 UZS
|100 KZT
|2609.26000 UZS
|250 KZT
|6523.15000 UZS
|500 KZT
|13046.30000 UZS
|1000 KZT
|26092.60000 UZS
|2000 KZT
|52185.20000 UZS
|5000 KZT
|130463.00000 UZS
|10000 KZT
|260926.00000 UZS