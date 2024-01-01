Özbekistan somundan Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile UZS → KZT çevirin

1.000 uzs
35,91 kzt

1.00000 UZS = 0.03591 KZT

19:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554951.0763589.34571.451081.653510.94809518.3611
1 GBP1.1689111.25815104.4371.696171.932791.1082421.4624
1 USD0.92910.794818183.0081.348151.536220.8808517.0587
1 INR0.01119250.00957520.01204710.01624120.01850680.01061160.205507

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Özbekistan somundan Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Kazakistan Tengesi
1 UZS0.03591 KZT
5 UZS0.17957 KZT
10 UZS0.35913 KZT
20 UZS0.71826 KZT
50 UZS1.79566 KZT
100 UZS3.59132 KZT
250 UZS8.97830 KZT
500 UZS17.95660 KZT
1000 UZS35.91320 KZT
2000 UZS71.82640 KZT
5000 UZS179.56600 KZT
10000 UZS359.13200 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Özbekistan Somu
1 KZT27.84490 UZS
5 KZT139.22450 UZS
10 KZT278.44900 UZS
20 KZT556.89800 UZS
50 KZT1392.24500 UZS
100 KZT2784.49000 UZS
250 KZT6961.22500 UZS
500 KZT13922.45000 UZS
1000 KZT27844.90000 UZS
2000 KZT55689.80000 UZS
5000 KZT139224.50000 UZS
10000 KZT278449.00000 UZS