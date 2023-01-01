Узбекские сомы в новые израильские шекели
Сконвертируйте UZS в ILS по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса UZS к ILS
1 UZS = 0.00031 ILS
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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в новые израильские шекели
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Узбекский сом
|1 ILS
|3185.52000 UZS
|5 ILS
|15927.60000 UZS
|10 ILS
|31855.20000 UZS
|20 ILS
|63710.40000 UZS
|50 ILS
|159276.00000 UZS
|100 ILS
|318552.00000 UZS
|250 ILS
|796380.00000 UZS
|500 ILS
|1592760.00000 UZS
|1000 ILS
|3185520.00000 UZS
|2000 ILS
|6371040.00000 UZS
|5000 ILS
|15927600.00000 UZS
|10000 ILS
|31855200.00000 UZS