Özbekistan somundan Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile UZS → ILS çevirin

1.000 uzs
0,29 ils

1.00000 UZS = 0.00029 ILS

01:04 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855451.0763589.3491.451031.653510.94814518.3609
1 GBP1.1689811.25825104.4491.696251.932941.1083621.4639
1 USD0.929050.794755183.01111.34811.536220.880917.0585
1 INR0.01119210.009574080.012046610.016240.01850620.01061180.205497

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Özbekistan somundan Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Yeni İsrail Şekeli
1 UZS0.00029 ILS
5 UZS0.00145 ILS
10 UZS0.00290 ILS
20 UZS0.00580 ILS
50 UZS0.01451 ILS
100 UZS0.02902 ILS
250 UZS0.07254 ILS
500 UZS0.14509 ILS
1000 UZS0.29017 ILS
2000 UZS0.58034 ILS
5000 UZS1.45085 ILS
10000 UZS2.90170 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Özbekistan Somu
1 ILS3446.26000 UZS
5 ILS17231.30000 UZS
10 ILS34462.60000 UZS
20 ILS68925.20000 UZS
50 ILS172313.00000 UZS
100 ILS344626.00000 UZS
250 ILS861565.00000 UZS
500 ILS1723130.00000 UZS
1000 ILS3446260.00000 UZS
2000 ILS6892520.00000 UZS
5000 ILS17231300.00000 UZS
10000 ILS34462600.00000 UZS