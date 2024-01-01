10 узбекских сомов в новые израильские шекели

Сконвертируйте UZS в ILS по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = ₪0,0002911 ILS

Среднерыночный курс в 10:37
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График изменения обменного курса UZS к ILS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ILS
1 UZS в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00030,0003
Низкий0,00030,0003
В среднем0,00030,0003
Изменение-1.17%-1.25%
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Соотношение 1 UZS к ILS

За последние 30 дней максимальный курс UZS к ILS составил 0,0003, а минимальный — 0,0003. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0003. Изменение курса UZS к ILS в процентном соотношении составило -1.17.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к ILS составил 0,0003, а минимальный — 0,0003. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0003. Изменение курса UZS к ILS в процентном соотношении составило -1.25.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06890,1231,4871,6220,93921,71
1 GBP1,20811,29108,8281,7961,9581,13426,217
1 USD0,9360,775184,3731,3931,5180,87920,325
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

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UZS в GBP

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UZS в JPY

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UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Израильский новый шекель
1 UZS0,00029 ILS
5 UZS0,00146 ILS
10 UZS0,00291 ILS
20 UZS0,00582 ILS
50 UZS0,01456 ILS
100 UZS0,02911 ILS
250 UZS0,07279 ILS
500 UZS0,14557 ILS
1000 UZS0,29114 ILS
2000 UZS0,58229 ILS
5000 UZS1,45572 ILS
10000 UZS2,91144 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Узбекский сом
1 ILS3 434,73000 UZS
5 ILS17 173,65000 UZS
10 ILS34 347,30000 UZS
20 ILS68 694,60000 UZS
50 ILS171 736,50000 UZS
100 ILS343 473,00000 UZS
250 ILS858 682,50000 UZS
500 ILS1 717 365,00000 UZS
1000 ILS3 434 730,00000 UZS
2000 ILS6 869 460,00000 UZS
5000 ILS17 173 650,00000 UZS
10000 ILS34 347 300,00000 UZS