1 угандийский шиллинг в болгарские левы

Сконвертируйте UGX в BGN по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = лв0,0004986 BGN

Среднерыночный курс в 05:20
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График изменения обменного курса UGX к BGN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BGN
1 UGX в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00050,0005
Низкий0,00050,0005
В среднем0,00050,0005
Изменение2.25%4.46%
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Соотношение 1 UGX к BGN

За последние 30 дней максимальный курс UGX к BGN составил 0,0005, а минимальный — 0,0005. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0005. Изменение курса UGX к BGN в процентном соотношении составило 2.25.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к BGN составил 0,0005, а минимальный — 0,0005. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0005. Изменение курса UGX к BGN в процентном соотношении составило 4.46.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5170,9341,3290,77584,3871 695,521,392
1 AUD0,65910,6150,8760,51155,6321 117,770,918
1 EUR1,0711,62511,4230,8390,3911 816,161,491
1 SGD0,7531,1410,70310,58363,5041 275,931,048

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийский шиллинг

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UGX в AUD

UGX в EUR

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UGX в GBP

UGX в INR

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UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Болгарский Лев
1 UGX0,00050 BGN
5 UGX0,00249 BGN
10 UGX0,00499 BGN
20 UGX0,00997 BGN
50 UGX0,02493 BGN
100 UGX0,04986 BGN
250 UGX0,12464 BGN
500 UGX0,24928 BGN
1000 UGX0,49855 BGN
2000 UGX0,99710 BGN
5000 UGX2,49276 BGN
10000 UGX4,98551 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Угандийский шиллинг
1 BGN2 005,81000 UGX
5 BGN10 029,05000 UGX
10 BGN20 058,10000 UGX
20 BGN40 116,20000 UGX
50 BGN100 290,50000 UGX
100 BGN200 581,00000 UGX
250 BGN501 452,50000 UGX
500 BGN1 002 905,00000 UGX
1000 BGN2 005 810,00000 UGX
2000 BGN4 011 620,00000 UGX
5000 BGN10 029 050,00000 UGX
10000 BGN20 058 100,00000 UGX