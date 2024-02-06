5 сингапурских долларов в оманские риалы

Сконвертируйте SGD в OMR по реальному обменному курсу

5 sgd
1,430 omr

1.00000 SGD = 0.28609 OMR

Среднерыночный курс в 09:26
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115757.10.931051.538580.79652783.05887.19054.7675
1 IDR0.000063463710.0000590880.00009764360.00005055040.00527120.0004563340.000302562
1 EUR1.0740516923.911.652510.8555389.20937.722965.12053
1 AUD0.6499510241.30.60513910.51770353.98414.673473.09864

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сингапурских долларов в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SGD из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SGD в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для сингапурских долларов

SGD в USD

SGD в IDR

SGD в EUR

SGD в AUD

SGD в GBP

SGD в INR

SGD в CNY

SGD в MYR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Сингапурский доллар / Оманский риал
1 SGD0.28609 OMR
5 SGD1.43046 OMR
10 SGD2.86093 OMR
20 SGD5.72186 OMR
50 SGD14.30465 OMR
100 SGD28.60930 OMR
250 SGD71.52325 OMR
500 SGD143.04650 OMR
1000 SGD286.09300 OMR
2000 SGD572.18600 OMR
5000 SGD1430.46500 OMR
10000 SGD2860.93000 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Сингапурский доллар
1 OMR3.49536 SGD
5 OMR17.47680 SGD
10 OMR34.95360 SGD
20 OMR69.90720 SGD
50 OMR174.76800 SGD
100 OMR349.53600 SGD
250 OMR873.84000 SGD
500 OMR1747.68000 SGD
1000 OMR3495.36000 SGD
2000 OMR6990.72000 SGD
5000 OMR17476.80000 SGD
10000 OMR34953.60000 SGD