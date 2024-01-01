5 000 оманских риалов в сингапурские доллары

Сконвертируйте OMR в SGD по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = S$3,442 SGD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к SGD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SGD
1 OMR в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,46283,4628
Низкий3,38983,3261
В среднем3,42303,3940
Изменение1.54%0.09%
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Соотношение 1 OMR к SGD

За последние 30 дней максимальный курс OMR к SGD составил 3,4628, а минимальный — 3,3898. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,4230. Изменение курса OMR к SGD в процентном соотношении составило 1.54.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к SGD составил 3,4628, а минимальный — 3,3261. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,3940. Изменение курса OMR к SGD в процентном соотношении составило 0.09.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Сингапурский доллар
1 OMR3,44189 SGD
5 OMR17,20945 SGD
10 OMR34,41890 SGD
20 OMR68,83780 SGD
50 OMR172,09450 SGD
100 OMR344,18900 SGD
250 OMR860,47250 SGD
500 OMR1 720,94500 SGD
1000 OMR3 441,89000 SGD
2000 OMR6 883,78000 SGD
5000 OMR17 209,45000 SGD
10000 OMR34 418,90000 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Оманский риал
1 SGD0,29054 OMR
5 SGD1,45269 OMR
10 SGD2,90538 OMR
20 SGD5,81076 OMR
50 SGD14,52690 OMR
100 SGD29,05380 OMR
250 SGD72,63450 OMR
500 SGD145,26900 OMR
1000 SGD290,53800 OMR
2000 SGD581,07600 OMR
5000 SGD1 452,69000 OMR
10000 SGD2 905,38000 OMR