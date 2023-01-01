Парагвайские гуарани в шри-ланкийские рупии
Сконвертируйте PYG в LKR по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса PYG к LKR
1 PYG = 0,04438 LKR
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Как произвести расчет конвертации из парагвайских гуарани в шри-ланкийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите PYG из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PYG в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Парагвайский гуарани
|1 LKR
|22.53140 PYG
|5 LKR
|112.65700 PYG
|10 LKR
|225.31400 PYG
|20 LKR
|450.62800 PYG
|50 LKR
|1126.57000 PYG
|100 LKR
|2253.14000 PYG
|250 LKR
|5632.85000 PYG
|500 LKR
|11265.70000 PYG
|1000 LKR
|22531.40000 PYG
|2000 LKR
|45062.80000 PYG
|5000 LKR
|112657.00000 PYG
|10000 LKR
|225314.00000 PYG