Paraguay guaranisinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile PYG → LKR çevirin

1.000 pyg
42,83 lkr

1.00000 PYG = 0.04283 LKR

18:07 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11.5358683.02270.929255.95521.346351.348650.794502
1 AUD0.6511154.05610.60499936.43240.8766080.8781060.5173
1 INR0.01204490.018499310.01119210.6739750.01621660.01624440.0095697
1 EUR1.07621.652989.349160.2191.448941.451420.855045

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Paraguay guaranisinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Sri Lanka Rupisi
1 PYG0.04283 LKR
5 PYG0.21414 LKR
10 PYG0.42828 LKR
20 PYG0.85656 LKR
50 PYG2.14139 LKR
100 PYG4.28278 LKR
250 PYG10.70695 LKR
500 PYG21.41390 LKR
1000 PYG42.82780 LKR
2000 PYG85.65560 LKR
5000 PYG214.13900 LKR
10000 PYG428.27800 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Paraguay Guaranisi
1 LKR23.34930 PYG
5 LKR116.74650 PYG
10 LKR233.49300 PYG
20 LKR466.98600 PYG
50 LKR1167.46500 PYG
100 LKR2334.93000 PYG
250 LKR5837.32500 PYG
500 LKR11674.65000 PYG
1000 LKR23349.30000 PYG
2000 LKR46698.60000 PYG
5000 LKR116746.50000 PYG
10000 LKR233493.00000 PYG