250 мальдивских руфий в исландские кроны
Сконвертируйте MVR в ISK по реальному обменному курсу
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|1 MVR в ISK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|9,1656
|9,2914
|Низкий
|8,8978
|8,8917
|В среднем
|9,0451
|9,0644
|Изменить
|0.18%
|-2.43%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MVR к ISK
За последние 30 дней максимальный курс MVR к ISK составил 9,1656, а минимальный — 8,8978. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9,0451. Изменение курса MVR к ISK в процентном соотношении составило 0.18.
За последние 90 дней максимальный курс MVR к ISK составил 9,2914, а минимальный — 8,8917. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,0644. Изменение курса MVR к ISK в процентном соотношении составило -2.43.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в исландские кроны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Мальдивская руфия / Исландская крона
|1 MVR
|9,04753 ISK
|5 MVR
|45,23765 ISK
|10 MVR
|90,47530 ISK
|20 MVR
|180,95060 ISK
|50 MVR
|452,37650 ISK
|100 MVR
|904,75300 ISK
|250 MVR
|2 261,88250 ISK
|500 MVR
|4 523,76500 ISK
|1000 MVR
|9 047,53000 ISK
|2000 MVR
|18 095,06000 ISK
|5000 MVR
|45 237,65000 ISK
|10000 MVR
|90 475,30000 ISK