История обменного курса мальдивская руфия–исландские кроны

Обменный курс мальдивская руфия/исландские кроны сейчас составляет 9,048, отражая изменение в размере 0.062% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.640% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/исландские кроны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 9,057, и минимумом, равным 8,966, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.372% уменьшение стоимости.