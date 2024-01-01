马尔代夫卢菲亚 至冰岛克朗 汇率历史

今日 马尔代夫卢菲亚 至冰岛克朗 的汇率目前为 8.973，较昨日变动 -0.761%。过去一周，马尔代夫卢菲亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.478%。

过去一周，马尔代夫卢菲亚 至冰岛克朗 的汇率在 02-08-2024 的最高点 9.140 和 05-08-2024 的最低点 8.914 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值下降了 -1.447%。