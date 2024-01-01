1 исландская крона в мальдивские руфии

Сконвертируйте ISK в MVR по реальному обменному курсу

1 isk
0,11 mvr

kr1,000 ISK = MVR0,1105 MVR

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в MVRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,11240,1125
Низкий0,10910,1076
В среднем0,11050,1103
Изменить1.05%2.50%
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Соотношение 1 ISK к MVR

За последние 30 дней максимальный курс ISK к MVR составил 0,1124, а минимальный — 0,1091. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1105. Изменение курса ISK к MVR в процентном соотношении составило 1.05.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к MVR составил 0,1125, а минимальный — 0,1076. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1103. Изменение курса ISK к MVR в процентном соотношении составило 2.50.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в мальдивские руфии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Мальдивская руфия
1 ISK0,11053 MVR
5 ISK0,55264 MVR
10 ISK1,10527 MVR
20 ISK2,21054 MVR
50 ISK5,52635 MVR
100 ISK11,05270 MVR
250 ISK27,63175 MVR
500 ISK55,26350 MVR
1000 ISK110,52700 MVR
2000 ISK221,05400 MVR
5000 ISK552,63500 MVR
10000 ISK1 105,27000 MVR
Обменные курсы Мальдивская руфия / Исландская крона
1 MVR9,04753 ISK
5 MVR45,23765 ISK
10 MVR90,47530 ISK
20 MVR180,95060 ISK
50 MVR452,37650 ISK
100 MVR904,75300 ISK
250 MVR2 261,88250 ISK
500 MVR4 523,76500 ISK
1000 MVR9 047,53000 ISK
2000 MVR18 095,06000 ISK
5000 MVR45 237,65000 ISK
10000 MVR90 475,30000 ISK