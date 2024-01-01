250 исландских крон в мальдивские руфии
Сконвертируйте ISK в MVR по реальному обменному курсу
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|1 ISK в MVR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1124
|0,1125
|Низкий
|0,1091
|0,1076
|В среднем
|0,1105
|0,1103
|Изменить
|1.05%
|2.50%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ISK к MVR
За последние 30 дней максимальный курс ISK к MVR составил 0,1124, а минимальный — 0,1091. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1105. Изменение курса ISK к MVR в процентном соотношении составило 1.05.
За последние 90 дней максимальный курс ISK к MVR составил 0,1125, а минимальный — 0,1076. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1103. Изменение курса ISK к MVR в процентном соотношении составило 2.50.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из исландских крон в мальдивские руфии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Мальдивская руфия / Исландская крона
|1 MVR
|9,04753 ISK
|5 MVR
|45,23765 ISK
|10 MVR
|90,47530 ISK
|20 MVR
|180,95060 ISK
|50 MVR
|452,37650 ISK
|100 MVR
|904,75300 ISK
|250 MVR
|2 261,88250 ISK
|500 MVR
|4 523,76500 ISK
|1000 MVR
|9 047,53000 ISK
|2000 MVR
|18 095,06000 ISK
|5000 MVR
|45 237,65000 ISK
|10000 MVR
|90 475,30000 ISK