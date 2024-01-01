2 000 маврикийских рупий в новые израильские шекели
Сконвертируйте MUR в ILS по реальному обменному курсу
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|1 MUR в ILS
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0804
|0,0811
|Низкий
|0,0735
|0,0735
|В среднем
|0,0775
|0,0787
|Изменить
|0.10%
|-2.04%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к ILS
За последние 30 дней максимальный курс MUR к ILS составил 0,0804, а минимальный — 0,0735. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0775. Изменение курса MUR к ILS в процентном соотношении составило 0.10.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к ILS составил 0,0811, а минимальный — 0,0735. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0787. Изменение курса MUR к ILS в процентном соотношении составило -2.04.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в новые израильские шекели
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
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- Индийская рупия
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- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
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- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Маврикийская рупия
|1 ILS
|12,82090 MUR
|5 ILS
|64,10450 MUR
|10 ILS
|128,20900 MUR
|20 ILS
|256,41800 MUR
|50 ILS
|641,04500 MUR
|100 ILS
|1 282,09000 MUR
|250 ILS
|3 205,22500 MUR
|500 ILS
|6 410,45000 MUR
|1000 ILS
|12 820,90000 MUR
|2000 ILS
|25 641,80000 MUR
|5000 ILS
|64 104,50000 MUR
|10000 ILS
|128 209,00000 MUR