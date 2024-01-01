10 тысяч маврикийских рупий в новые израильские шекели

Сконвертируйте MUR в ILS по реальному обменному курсу

10 000 mur
779,98 ils

₨1,000 MUR = ₪0,07800 ILS

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MUR в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,08040,0811
Низкий0,07350,0735
В среднем0,07750,0787
Изменить0.10%-2.04%
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Соотношение 1 MUR к ILS

За последние 30 дней максимальный курс MUR к ILS составил 0,0804, а минимальный — 0,0735. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0775. Изменение курса MUR к ILS в процентном соотношении составило 0.10.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к ILS составил 0,0811, а минимальный — 0,0735. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0787. Изменение курса MUR к ILS в процентном соотношении составило -2.04.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Израильский новый шекель
1 MUR0,07800 ILS
5 MUR0,38999 ILS
10 MUR0,77998 ILS
20 MUR1,55995 ILS
50 MUR3,89988 ILS
100 MUR7,79976 ILS
250 MUR19,49940 ILS
500 MUR38,99880 ILS
1000 MUR77,99760 ILS
2000 MUR155,99520 ILS
5000 MUR389,98800 ILS
10000 MUR779,97600 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Маврикийская рупия
1 ILS12,82090 MUR
5 ILS64,10450 MUR
10 ILS128,20900 MUR
20 ILS256,41800 MUR
50 ILS641,04500 MUR
100 ILS1 282,09000 MUR
250 ILS3 205,22500 MUR
500 ILS6 410,45000 MUR
1000 ILS12 820,90000 MUR
2000 ILS25 641,80000 MUR
5000 ILS64 104,50000 MUR
10000 ILS128 209,00000 MUR