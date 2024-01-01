100 израильских новых шекелей в маврикийские рупии
Сконвертируйте ILS в MUR по реальному обменному курсу
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|1 ILS в MUR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|13,6103
|13,6103
|Низкий
|12,4436
|12,3248
|В среднем
|12,9122
|12,7182
|Изменить
|1.38%
|1.79%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к MUR
За последние 30 дней максимальный курс ILS к MUR составил 13,6103, а минимальный — 12,4436. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 12,9122. Изменение курса ILS к MUR в процентном соотношении составило 1.38.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к MUR составил 13,6103, а минимальный — 12,3248. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 12,7182. Изменение курса ILS к MUR в процентном соотношении составило 1.79.
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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в маврикийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
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- Бразильский реал
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- Гонконгский доллар
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- Норвежская крона
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- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Маврикийская рупия
|1 ILS
|12,80650 MUR
|5 ILS
|64,03250 MUR
|10 ILS
|128,06500 MUR
|20 ILS
|256,13000 MUR
|50 ILS
|640,32500 MUR
|100 ILS
|1 280,65000 MUR
|250 ILS
|3 201,62500 MUR
|500 ILS
|6 403,25000 MUR
|1000 ILS
|12 806,50000 MUR
|2000 ILS
|25 613,00000 MUR
|5000 ILS
|64 032,50000 MUR
|10000 ILS
|128 065,00000 MUR