100 израильских новых шекелей в маврикийские рупии

Сконвертируйте ILS в MUR по реальному обменному курсу

100 ils
1 280,65 mur

₪1,000 ILS = ₨12,81 MUR

Среднерыночный курс в 15:36
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1 ILS в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий13,610313,6103
Низкий12,443612,3248
В среднем12,912212,7182
Изменить1.38%1.79%
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Соотношение 1 ILS к MUR

За последние 30 дней максимальный курс ILS к MUR составил 13,6103, а минимальный — 12,4436. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 12,9122. Изменение курса ILS к MUR в процентном соотношении составило 1.38.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к MUR составил 13,6103, а минимальный — 12,3248. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 12,7182. Изменение курса ILS к MUR в процентном соотношении составило 1.79.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1351,4951,6270,96719,556
1 GBP1,18611,292108,131,7741,9311,14723,203
1 USD0,9190,774183,7211,3731,4950,88817,965
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Маврикийская рупия
1 ILS12,80650 MUR
5 ILS64,03250 MUR
10 ILS128,06500 MUR
20 ILS256,13000 MUR
50 ILS640,32500 MUR
100 ILS1 280,65000 MUR
250 ILS3 201,62500 MUR
500 ILS6 403,25000 MUR
1000 ILS12 806,50000 MUR
2000 ILS25 613,00000 MUR
5000 ILS64 032,50000 MUR
10000 ILS128 065,00000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Израильский новый шекель
1 MUR0,07809 ILS
5 MUR0,39043 ILS
10 MUR0,78085 ILS
20 MUR1,56171 ILS
50 MUR3,90426 ILS
100 MUR7,80853 ILS
250 MUR19,52132 ILS
500 MUR39,04265 ILS
1000 MUR78,08530 ILS
2000 MUR156,17060 ILS
5000 MUR390,42650 ILS
10000 MUR780,85300 ILS