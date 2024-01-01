История обменного курса израильский новый шекель–маврикийские рупии

Обменный курс израильский новый шекель/маврикийские рупии сейчас составляет 12,807, отражая изменение в размере 0.200% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -5.136% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/маврикийские рупии колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 13,631, и минимумом, равным 12,681, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.279% увеличение стоимости.