Узбекский сом (UZS)

Название валюты

Узбекский сом

so'm

Обменный курс для UZS

 USD EUR GBP INR JPY RUB AUD ZAR
Из UZS0.00008 0.00007 0.00006 0.00664 0.01242 0.00698 0.00012 0.00144
В UZS12599.50000 13758.00000 16354.80000 150.67600 80.52340 143.31500 8485.13000 693.21700

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