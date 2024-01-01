Узбекский сом (UZS)
Название валюты
Узбекский сом
Символ валюты
so'm
Обменный курс для UZS
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|JPY
|RUB
|AUD
|ZAR
|Из UZS
|0.00008
|0.00007
|0.00006
|0.00664
|0.01242
|0.00698
|0.00012
|0.00144
|В UZS
|12599.50000
|13758.00000
|16354.80000
|150.67600
|80.52340
|143.31500
|8485.13000
|693.21700
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