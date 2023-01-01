Узбекские сомы в грузинские лари
Сконвертируйте UZS в GEL по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса UZS к GEL
1 UZS = 0.00022 GEL
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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в грузинские лари
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Грузинский лари / Узбекский сом
|1 GEL
|4638.73000 UZS
|5 GEL
|23193.65000 UZS
|10 GEL
|46387.30000 UZS
|20 GEL
|92774.60000 UZS
|50 GEL
|231936.50000 UZS
|100 GEL
|463873.00000 UZS
|250 GEL
|1159682.50000 UZS
|500 GEL
|2319365.00000 UZS
|1000 GEL
|4638730.00000 UZS
|2000 GEL
|9277460.00000 UZS
|5000 GEL
|23193650.00000 UZS
|10000 GEL
|46387300.00000 UZS