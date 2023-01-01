Узбекские сомы в грузинские лари

Сконвертируйте UZS в GEL по реальному обменному курсу

1000 uzs
0.22 gel

1.00000 UZS = 0.00022 GEL

Среднерыночный курс в 11:42 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса UZS к GEL

1 мин. назад 1 UZS → 0 GEL
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860651.073889.09651.456231.674410.958718.5159
1GBP1.1619111.24765103.5211.6921.94551.1139321.5136
1USD0.931250.801507182.97311.356151.559330.8927517.2433
1INR0.01122380.009659840.012052110.01634450.01879320.01075950.207818

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в грузинские лари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for узбекский сом

UZS в USD

UZS в EUR

UZS в GBP

UZS в INR

UZS в JPY

UZS в RUB

UZS в AUD

UZS в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Узбекский сом / Грузинский лари
1 UZS0.00022 GEL
5 UZS0.00108 GEL
10 UZS0.00216 GEL
20 UZS0.00431 GEL
50 UZS0.01078 GEL
100 UZS0.02156 GEL
250 UZS0.05389 GEL
500 UZS0.10779 GEL
1000 UZS0.21558 GEL
2000 UZS0.43115 GEL
5000 UZS1.07788 GEL
10000 UZS2.15576 GEL
Обменные курсы Грузинский лари / Узбекский сом
1 GEL4638.73000 UZS
5 GEL23193.65000 UZS
10 GEL46387.30000 UZS
20 GEL92774.60000 UZS
50 GEL231936.50000 UZS
100 GEL463873.00000 UZS
250 GEL1159682.50000 UZS
500 GEL2319365.00000 UZS
1000 GEL4638730.00000 UZS
2000 GEL9277460.00000 UZS
5000 GEL23193650.00000 UZS
10000 GEL46387300.00000 UZS