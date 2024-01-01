Özbekistan somundan Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile UZS → GEL çevirin

1.000 uzs
0,21 gel

1.00000 UZS = 0.00021 GEL

20:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554251.076389.34421.451011.653430.948118.3598
1 GBP1.1690111.25825104.4481.696311.932941.1083421.4636
1 USD0.92910.794755183.01051.348151.536220.8808517.0583
1 INR0.01119270.009574150.012046710.01624070.01850630.01061130.205496

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Özbekistan somundan Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Gürcistan Larisi
1 UZS0.00021 GEL
5 UZS0.00106 GEL
10 UZS0.00211 GEL
20 UZS0.00423 GEL
50 UZS0.01057 GEL
100 UZS0.02115 GEL
250 UZS0.05287 GEL
500 UZS0.10575 GEL
1000 UZS0.21149 GEL
2000 UZS0.42298 GEL
5000 UZS1.05746 GEL
10000 UZS2.11492 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Özbekistan Somu
1 GEL4728.32000 UZS
5 GEL23641.60000 UZS
10 GEL47283.20000 UZS
20 GEL94566.40000 UZS
50 GEL236416.00000 UZS
100 GEL472832.00000 UZS
250 GEL1182080.00000 UZS
500 GEL2364160.00000 UZS
1000 GEL4728320.00000 UZS
2000 GEL9456640.00000 UZS
5000 GEL23641600.00000 UZS
10000 GEL47283200.00000 UZS