50 Özbekistan somundan Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile UZS → GEL çevirin

50 uzs
0.01 gel

1.00000 UZS = 0.00022 GEL

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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UZS → GEL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UZS → 0 GEL
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Özbekistan somundan Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Özbekistan somu

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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plane
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Gürcistan Larisi
1 UZS0.00022 GEL
5 UZS0.00109 GEL
10 UZS0.00219 GEL
20 UZS0.00438 GEL
50 UZS0.01095 GEL
100 UZS0.02189 GEL
250 UZS0.05473 GEL
500 UZS0.10946 GEL
1000 UZS0.21891 GEL
2000 UZS0.43783 GEL
5000 UZS1.09458 GEL
10000 UZS2.18915 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Özbekistan Somu
1 GEL4567.98000 UZS
5 GEL22839.90000 UZS
10 GEL45679.80000 UZS
20 GEL91359.60000 UZS
50 GEL228399.00000 UZS
100 GEL456798.00000 UZS
250 GEL1141995.00000 UZS
500 GEL2283990.00000 UZS
1000 GEL4567980.00000 UZS
2000 GEL9135960.00000 UZS
5000 GEL22839900.00000 UZS
10000 GEL45679800.00000 UZS