10 bin Gürcistan larisinden Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile GEL → UZS çevirin

10.000 gel
47.432.900 uzs

1,000 GEL = 4.743 UZS

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Gürcistan larisinden Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Özbekistan Somu
1 GEL4.743,29000 UZS
5 GEL23.716,45000 UZS
10 GEL47.432,90000 UZS
20 GEL94.865,80000 UZS
50 GEL237.164,50000 UZS
100 GEL474.329,00000 UZS
250 GEL1.185.822,50000 UZS
500 GEL2.371.645,00000 UZS
1000 GEL4.743.290,00000 UZS
2000 GEL9.486.580,00000 UZS
5000 GEL23.716.450,00000 UZS
10000 GEL47.432.900,00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Gürcistan Larisi
1 UZS0,00021 GEL
5 UZS0,00105 GEL
10 UZS0,00211 GEL
20 UZS0,00422 GEL
50 UZS0,01054 GEL
100 UZS0,02108 GEL
250 UZS0,05271 GEL
500 UZS0,10541 GEL
1000 UZS0,21082 GEL
2000 UZS0,42165 GEL
5000 UZS1,05412 GEL
10000 UZS2,10824 GEL