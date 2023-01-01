Узбекские сомы в армянские драмы

Сконвертируйте UZS в AMD по реальному обменному курсу

1000 uzs
31.68 amd

1.00000 UZS = 0.03168 AMD

Среднерыночный курс в 11:37 UTC
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График изменения обменного курса UZS к AMD

1 мин. назад 1 UZS → 0 AMD
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860751.073889.07331.456661.675060.9586518.5131
1GBP1.1617811.24755103.4861.692361.94611.1137421.5086
1USD0.931250.801571182.95151.356551.559940.8927517.2407
1INR0.01122670.009663130.012055210.01635350.01880550.01076230.207841

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в армянские драмы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и AMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в AMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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plane
Обменные курсы Узбекский сом / Армянский драм
1 UZS0.03168 AMD
5 UZS0.15840 AMD
10 UZS0.31681 AMD
20 UZS0.63361 AMD
50 UZS1.58403 AMD
100 UZS3.16805 AMD
250 UZS7.92013 AMD
500 UZS15.84025 AMD
1000 UZS31.68050 AMD
2000 UZS63.36100 AMD
5000 UZS158.40250 AMD
10000 UZS316.80500 AMD
Обменные курсы Армянский драм / Узбекский сом
1 AMD31.56510 UZS
5 AMD157.82550 UZS
10 AMD315.65100 UZS
20 AMD631.30200 UZS
50 AMD1578.25500 UZS
100 AMD3156.51000 UZS
250 AMD7891.27500 UZS
500 AMD15782.55000 UZS
1000 AMD31565.10000 UZS
2000 AMD63130.20000 UZS
5000 AMD157825.50000 UZS
10000 AMD315651.00000 UZS