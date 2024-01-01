100 армянских драмов в узбекские сомы

Сконвертируйте AMD в UZS по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = so'm33,12 UZS

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к UZS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UZS
1 AMD в UZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий33,195233,1952
Низкий32,929632,5018
В среднем33,054532,8645
Изменение0.34%1.76%
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Соотношение 1 AMD к UZS

За последние 30 дней максимальный курс AMD к UZS составил 33,1952, а минимальный — 32,9296. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 33,0545. Изменение курса AMD к UZS в процентном соотношении составило 0.34.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к UZS составил 33,1952, а минимальный — 32,5018. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 32,8645. Изменение курса AMD к UZS в процентном соотношении составило 1.76.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в узбекские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и UZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в UZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Узбекский сом
1 AMD33,12440 UZS
5 AMD165,62200 UZS
10 AMD331,24400 UZS
20 AMD662,48800 UZS
50 AMD1 656,22000 UZS
100 AMD3 312,44000 UZS
250 AMD8 281,10000 UZS
500 AMD16 562,20000 UZS
1000 AMD33 124,40000 UZS
2000 AMD66 248,80000 UZS
5000 AMD165 622,00000 UZS
10000 AMD331 244,00000 UZS
Обменные курсы Узбекский сом / Армянский драм
1 UZS0,03019 AMD
5 UZS0,15095 AMD
10 UZS0,30189 AMD
20 UZS0,60378 AMD
50 UZS1,50946 AMD
100 UZS3,01892 AMD
250 UZS7,54730 AMD
500 UZS15,09460 AMD
1000 UZS30,18920 AMD
2000 UZS60,37840 AMD
5000 UZS150,94600 AMD
10000 UZS301,89200 AMD