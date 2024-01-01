250 узбекских сомов в армянские драмы

Сконвертируйте UZS в AMD по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = ֏0,03024 AMD

Среднерыночный курс в 09:58
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График изменения обменного курса UZS к AMD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AMD
1 UZS в AMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03040,0308
Низкий0,03010,0301
В среднем0,03020,0304
Изменение-0.35%-1.52%
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Соотношение 1 UZS к AMD

За последние 30 дней максимальный курс UZS к AMD составил 0,0304, а минимальный — 0,0301. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0302. Изменение курса UZS к AMD в процентном соотношении составило -0.35.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к AMD составил 0,0308, а минимальный — 0,0301. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0304. Изменение курса UZS к AMD в процентном соотношении составило -1.52.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06890,1411,4881,6220,93821,693
1 GBP1,20811,29108,8661,7971,9591,13326,199
1 USD0,9360,775184,3821,3931,5190,87820,307
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в армянские драмы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и AMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в AMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

UZS в USD

UZS в EUR

UZS в GBP

UZS в INR

UZS в JPY

UZS в RUB

UZS в AUD

UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Армянский драм
1 UZS0,03024 AMD
5 UZS0,15121 AMD
10 UZS0,30241 AMD
20 UZS0,60483 AMD
50 UZS1,51207 AMD
100 UZS3,02413 AMD
250 UZS7,56033 AMD
500 UZS15,12065 AMD
1000 UZS30,24130 AMD
2000 UZS60,48260 AMD
5000 UZS151,20650 AMD
10000 UZS302,41300 AMD
Обменные курсы Армянский драм / Узбекский сом
1 AMD33,06730 UZS
5 AMD165,33650 UZS
10 AMD330,67300 UZS
20 AMD661,34600 UZS
50 AMD1 653,36500 UZS
100 AMD3 306,73000 UZS
250 AMD8 266,82500 UZS
500 AMD16 533,65000 UZS
1000 AMD33 067,30000 UZS
2000 AMD66 134,60000 UZS
5000 AMD165 336,50000 UZS
10000 AMD330 673,00000 UZS