Özbekistan somundan Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile UZS → AMD çevirin

1.000 uzs
32,28 amd

1.00000 UZS = 0.03228 AMD

00:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554151.076589.35731.450961.652980.94808518.3606
1 GBP1.1690211.25845104.461.69621.932361.1083321.4639
1 USD0.928950.794628183.00721.347851.535510.880717.0558
1 INR0.0111910.0095730.012047210.01623770.01849850.01060990.205474

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Özbekistan somundan Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Ermeni Dramı
1 UZS0.03228 AMD
5 UZS0.16139 AMD
10 UZS0.32278 AMD
20 UZS0.64556 AMD
50 UZS1.61390 AMD
100 UZS3.22780 AMD
250 UZS8.06950 AMD
500 UZS16.13900 AMD
1000 UZS32.27800 AMD
2000 UZS64.55600 AMD
5000 UZS161.39000 AMD
10000 UZS322.78000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Özbekistan Somu
1 AMD30.98090 UZS
5 AMD154.90450 UZS
10 AMD309.80900 UZS
20 AMD619.61800 UZS
50 AMD1549.04500 UZS
100 AMD3098.09000 UZS
250 AMD7745.22500 UZS
500 AMD15490.45000 UZS
1000 AMD30980.90000 UZS
2000 AMD61961.80000 UZS
5000 AMD154904.50000 UZS
10000 AMD309809.00000 UZS