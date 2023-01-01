10 bin Özbekistan somundan Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile UZS → AMD çevirin

10000 uzs
324.66 amd

1.00000 UZS = 0.03247 AMD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

UZS → AMD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UZS → 0 AMD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Özbekistan somundan Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Özbekistan somu

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Ermeni Dramı
1 UZS0.03247 AMD
5 UZS0.16233 AMD
10 UZS0.32466 AMD
20 UZS0.64932 AMD
50 UZS1.62331 AMD
100 UZS3.24662 AMD
250 UZS8.11655 AMD
500 UZS16.23310 AMD
1000 UZS32.46620 AMD
2000 UZS64.93240 AMD
5000 UZS162.33100 AMD
10000 UZS324.66200 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Özbekistan Somu
1 AMD30.80120 UZS
5 AMD154.00600 UZS
10 AMD308.01200 UZS
20 AMD616.02400 UZS
50 AMD1540.06000 UZS
100 AMD3080.12000 UZS
250 AMD7700.30000 UZS
500 AMD15400.60000 UZS
1000 AMD30801.20000 UZS
2000 AMD61602.40000 UZS
5000 AMD154006.00000 UZS
10000 AMD308012.00000 UZS