5 Ermeni dramından Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile AMD → UZS çevirin

5 amd
155.59 uzs

1.00000 AMD = 31.11870 UZS

12:13 UTC'deki reel piyasa kuru
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AMD → UZS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AMD → 0 UZS
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0538587.64651.420541.648190.9679518.5781
1GBP1.1582811.22075101.5271.645511.909211.1211621.5204
1USD0.94890.819169183.16791.347951.563970.9184517.6288
1INR0.01140950.009849580.012023910.01620760.01880490.01104330.211966

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Ermeni dramından Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ermeni dramı

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

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plane
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Özbekistan Somu
1 AMD31.11870 UZS
5 AMD155.59350 UZS
10 AMD311.18700 UZS
20 AMD622.37400 UZS
50 AMD1555.93500 UZS
100 AMD3111.87000 UZS
250 AMD7779.67500 UZS
500 AMD15559.35000 UZS
1000 AMD31118.70000 UZS
2000 AMD62237.40000 UZS
5000 AMD155593.50000 UZS
10000 AMD311187.00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Ermeni Dramı
1 UZS0.03213 AMD
5 UZS0.16067 AMD
10 UZS0.32135 AMD
20 UZS0.64270 AMD
50 UZS1.60675 AMD
100 UZS3.21350 AMD
250 UZS8.03375 AMD
500 UZS16.06750 AMD
1000 UZS32.13500 AMD
2000 UZS64.27000 AMD
5000 UZS160.67500 AMD
10000 UZS321.35000 AMD