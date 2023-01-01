Узбекские сомы в эскудо кабо-верде

Сконвертируйте UZS в CVE по реальному обменному курсу

1000 uzs
8.48 cve

1.00000 UZS = 0.00848 CVE

Среднерыночный курс в 11:40 UTC
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График изменения обменного курса UZS к CVE

1 мин. назад 1 UZS → 0 CVE
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86051.0739589.09691.456711.674780.9586518.5172
1GBP1.1621211.248103.5361.692791.94621.1140621.5181
1USD0.931150.801282182.96191.35641.559450.8926517.2421
1INR0.01122370.009658430.012053710.01634970.01879720.01075980.207832

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в эскудо кабо-верде

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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