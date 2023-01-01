Узбекские сомы в кенийские шиллинги

Сконвертируйте UZS в KES по реальному обменному курсу

1000 uzs
12 kes

1.00000 UZS = 0.01206 KES

Среднерыночный курс в 11:33 UTC
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График изменения обменного курса UZS к KES

1 мин. назад 1 UZS → 0 KES
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.073689.08481.455961.674750.958418.5147
1GBP1.1617111.2473103.4981.691531.945711.1133821.5102
1USD0.931450.801732182.97761.356151.559940.892717.2454
1INR0.01122530.009662030.012051410.01634360.01879950.01075830.207832

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в кенийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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plane
Обменные курсы Узбекский сом / Кенийский шиллинг
1 UZS0.01206 KES
5 UZS0.06031 KES
10 UZS0.12062 KES
20 UZS0.24124 KES
50 UZS0.60311 KES
100 UZS1.20622 KES
250 UZS3.01555 KES
500 UZS6.03110 KES
1000 UZS12.06220 KES
2000 UZS24.12440 KES
5000 UZS60.31100 KES
10000 UZS120.62200 KES
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Узбекский сом
1 KES82.90390 UZS
5 KES414.51950 UZS
10 KES829.03900 UZS
20 KES1658.07800 UZS
50 KES4145.19500 UZS
100 KES8290.39000 UZS
250 KES20725.97500 UZS
500 KES41451.95000 UZS
1000 KES82903.90000 UZS
2000 KES165807.80000 UZS
5000 KES414519.50000 UZS
10000 KES829039.00000 UZS