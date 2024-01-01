Özbekistan somundan Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile UZS → KES çevirin

1.000 uzs
12 kes

1.00000 UZS = 0.01180 KES

00:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554851.0763589.34791.450971.653510.94810518.3612
1 GBP1.1689311.25815104.4391.696051.932791.1082721.4625
1 USD0.92910.794818183.01011.348051.536220.8808517.0588
1 INR0.01119220.009574950.012046710.01623960.01850640.01061140.205503

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Özbekistan somundan Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Kenya Şilini
1 UZS0.01180 KES
5 UZS0.05902 KES
10 UZS0.11804 KES
20 UZS0.23608 KES
50 UZS0.59020 KES
100 UZS1.18039 KES
250 UZS2.95098 KES
500 UZS5.90195 KES
1000 UZS11.80390 KES
2000 UZS23.60780 KES
5000 UZS59.01950 KES
10000 UZS118.03900 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Özbekistan Somu
1 KES84.71790 UZS
5 KES423.58950 UZS
10 KES847.17900 UZS
20 KES1694.35800 UZS
50 KES4235.89500 UZS
100 KES8471.79000 UZS
250 KES21179.47500 UZS
500 KES42358.95000 UZS
1000 KES84717.90000 UZS
2000 KES169435.80000 UZS
5000 KES423589.50000 UZS
10000 KES847179.00000 UZS