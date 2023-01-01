10 Özbekistan somundan Kenya şilinine
Reel döviz kuru ile UZS → KES çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Özbekistan somundan Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Kenya Şilini / Özbekistan Somu
|1 KES
|82.35490 UZS
|5 KES
|411.77450 UZS
|10 KES
|823.54900 UZS
|20 KES
|1647.09800 UZS
|50 KES
|4117.74500 UZS
|100 KES
|8235.49000 UZS
|250 KES
|20588.72500 UZS
|500 KES
|41177.45000 UZS
|1000 KES
|82354.90000 UZS
|2000 KES
|164709.80000 UZS
|5000 KES
|411774.50000 UZS
|10000 KES
|823549.00000 UZS