2 000 узбекских сомов в кенийские шиллинги

Сконвертируйте UZS в KES по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = Ksh0,01007 KES

Среднерыночный курс в 08:54
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса UZS к KES

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

KES
1 UZS в KESПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01010,0102
Низкий0,01010,0101
В среднем0,01010,0101
Изменение-0.23%-1.33%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 UZS к KES

За последние 30 дней максимальный курс UZS к KES составил 0,0101, а минимальный — 0,0101. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0101. Изменение курса UZS к KES в процентном соотношении составило -0.23.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к KES составил 0,0102, а минимальный — 0,0101. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0101. Изменение курса UZS к KES в процентном соотношении составило -1.33.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график UZS к KES

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06890,0751,4871,6210,93921,724
1 GBP1,20811,289108,7861,7961,9581,13326,236
1 USD0,9370,776184,3791,3931,5190,87920,35
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в кенийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

UZS в USD

UZS в EUR

UZS в GBP

UZS в INR

UZS в JPY

UZS в RUB

UZS в AUD

UZS в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Кенийский шиллинг
1 UZS0,01007 KES
5 UZS0,05035 KES
10 UZS0,10071 KES
20 UZS0,20141 KES
50 UZS0,50354 KES
100 UZS1,00707 KES
250 UZS2,51768 KES
500 UZS5,03535 KES
1000 UZS10,07070 KES
2000 UZS20,14140 KES
5000 UZS50,35350 KES
10000 UZS100,70700 KES
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Узбекский сом
1 KES99,29820 UZS
5 KES496,49100 UZS
10 KES992,98200 UZS
20 KES1 985,96400 UZS
50 KES4 964,91000 UZS
100 KES9 929,82000 UZS
250 KES24 824,55000 UZS
500 KES49 649,10000 UZS
1000 KES99 298,20000 UZS
2000 KES198 596,40000 UZS
5000 KES496 491,00000 UZS
10000 KES992 982,00000 UZS