烏茲別克索姆 (UZS)

貨幣名稱

烏茲別克索姆

so'm

UZS 匯率

 USD EUR GBP INR JPY RUB AUD ZAR
從UZS0.00008 0.00007 0.00006 0.00659 0.01246 0.00726 0.00012 0.00149
至UZS12660.70000 13540.60000 15810.00000 151.77000 80.24780 137.79600 8269.97000 673.03000

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比較匯率

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