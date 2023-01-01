Uzbekistan Som (UZS)

اسم العملة

Uzbekistan Som

رمز العملة

so'm

سعر الصرف UZS

 USDEURGBPINRJPYRUBAUDZAR
من UZS0.000080.000080.000070.006810.012190.007890.000130.00155
إلى UZS12178.1000012959.9000015005.20000146.8570082.03780126.822007831.13000645.16700

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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