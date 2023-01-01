Uzbekistan Som (UZS)
اسم العملة
Uzbekistan Som
رمز العملة
so'm
سعر الصرف UZS
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|JPY
|RUB
|AUD
|ZAR
|من UZS
|0.00008
|0.00008
|0.00007
|0.00681
|0.01219
|0.00789
|0.00013
|0.00155
|إلى UZS
|12178.10000
|12959.90000
|15005.20000
|146.85700
|82.03780
|126.82200
|7831.13000
|645.16700
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.