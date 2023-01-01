Узбекские сомы в оманские риалы

Сконвертируйте UZS в OMR по реальному обменному курсу

1000 uzs
0.032 omr

1.00000 UZS = 0.00003 OMR

Среднерыночный курс в 10:56 UTC
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График изменения обменного курса UZS к OMR

1 мин. назад 1 UZS → 0 OMR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860751.073789.10861.456261.675430.958518.5062
1GBP1.1617811.2473103.5161.691711.946321.1135621.4983
1USD0.931350.801732182.99211.35631.560430.892717.2359
1INR0.01122230.009660340.012049310.01634250.01880210.01075640.207681

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Узбекский сом / Оманский риал
1 UZS0.00003 OMR
5 UZS0.00016 OMR
10 UZS0.00032 OMR
20 UZS0.00063 OMR
50 UZS0.00158 OMR
100 UZS0.00316 OMR
250 UZS0.00790 OMR
500 UZS0.01581 OMR
1000 UZS0.03161 OMR
2000 UZS0.06323 OMR
5000 UZS0.15807 OMR
10000 UZS0.31615 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Узбекский сом
1 OMR31630.70000 UZS
5 OMR158153.50000 UZS
10 OMR316307.00000 UZS
20 OMR632614.00000 UZS
50 OMR1581535.00000 UZS
100 OMR3163070.00000 UZS
250 OMR7907675.00000 UZS
500 OMR15815350.00000 UZS
1000 OMR31630700.00000 UZS
2000 OMR63261400.00000 UZS
5000 OMR158153500.00000 UZS
10000 OMR316307000.00000 UZS