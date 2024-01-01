Özbekistan somundan Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile UZS → OMR çevirin

1.000 uzs
0,031 omr

1.00000 UZS = 0.00003 OMR

01:09 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554451.0762589.33691.4511.653860.94817518.3597
1 GBP1.1689811.2581104.4321.696171.933311.108421.4619
1 USD0.92920.794849183.00761.34821.536690.8810517.059
1 INR0.01119360.009575620.012047110.01624190.01851260.01061410.205511

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Özbekistan somundan Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Umman Riyali
1 UZS0.00003 OMR
5 UZS0.00015 OMR
10 UZS0.00031 OMR
20 UZS0.00062 OMR
50 UZS0.00154 OMR
100 UZS0.00308 OMR
250 UZS0.00771 OMR
500 UZS0.01541 OMR
1000 UZS0.03082 OMR
2000 UZS0.06164 OMR
5000 UZS0.15411 OMR
10000 UZS0.30822 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Özbekistan Somu
1 OMR32444.10000 UZS
5 OMR162220.50000 UZS
10 OMR324441.00000 UZS
20 OMR648882.00000 UZS
50 OMR1622205.00000 UZS
100 OMR3244410.00000 UZS
250 OMR8111025.00000 UZS
500 OMR16222050.00000 UZS
1000 OMR32444100.00000 UZS
2000 OMR64888200.00000 UZS
5000 OMR162220500.00000 UZS
10000 OMR324441000.00000 UZS