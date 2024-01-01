2 000 оманских риалов в узбекские сомы

Сконвертируйте OMR в UZS по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = so'm33 280 UZS

Среднерыночный курс в 18:25
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График изменения обменного курса OMR к UZS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UZS
1 OMR в UZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий33 304,200033 304,2000
Низкий33 181,700032 772,7000
В среднем33 253,526733 075,8611
Изменение0.31%1.44%
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Соотношение 1 OMR к UZS

За последние 30 дней максимальный курс OMR к UZS составил 33 304,2000, а минимальный — 33 181,7000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 33 253,5267. Изменение курса OMR к UZS в процентном соотношении составило 0.31.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к UZS составил 33 304,2000, а минимальный — 32 772,7000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 33 075,8611. Изменение курса OMR к UZS в процентном соотношении составило 1.44.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в узбекские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и UZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в UZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Узбекский сом
1 OMR33 283,50000 UZS
5 OMR166 417,50000 UZS
10 OMR332 835,00000 UZS
20 OMR665 670,00000 UZS
50 OMR1 664 175,00000 UZS
100 OMR3 328 350,00000 UZS
250 OMR8 320 875,00000 UZS
500 OMR16 641 750,00000 UZS
1000 OMR33 283 500,00000 UZS
2000 OMR66 567 000,00000 UZS
5000 OMR166 417 500,00000 UZS
10000 OMR332 835 000,00000 UZS
Обменные курсы Узбекский сом / Оманский риал
1 UZS0,00003 OMR
5 UZS0,00015 OMR
10 UZS0,00030 OMR
20 UZS0,00060 OMR
50 UZS0,00150 OMR
100 UZS0,00300 OMR
250 UZS0,00751 OMR
500 UZS0,01502 OMR
1000 UZS0,03004 OMR
2000 UZS0,06009 OMR
5000 UZS0,15022 OMR
10000 UZS0,30045 OMR