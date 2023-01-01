Узбекские сомы в турецкие лиры
Сконвертируйте UZS в TRY по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса UZS к TRY
1 UZS = 0,00221 TRY
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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в турецкие лиры
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Турецкая лира / Узбекский сом
|1 TRY
|451.54300 UZS
|5 TRY
|2257.71500 UZS
|10 TRY
|4515.43000 UZS
|20 TRY
|9030.86000 UZS
|50 TRY
|22577.15000 UZS
|100 TRY
|45154.30000 UZS
|250 TRY
|112885.75000 UZS
|500 TRY
|225771.50000 UZS
|1000 TRY
|451543.00000 UZS
|2000 TRY
|903086.00000 UZS
|5000 TRY
|2257715.00000 UZS
|10000 TRY
|4515430.00000 UZS