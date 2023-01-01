Узбекские сомы в турецкие лиры

Сконвертируйте UZS в TRY по реальному обменному курсу

1 000 uzs
2,21 try

1.00000 UZS = 0.00221 TRY

Среднерыночный курс в 11:50 UTC
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График изменения обменного курса UZS к TRY

1 мин. назад 1 UZS → 0 TRY
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860751.0738589.09451.456361.675530.9586518.5098
1GBP1.1617811.24755103.5061.691931.946561.1137421.5039
1USD0.931250.801571182.96741.35621.560310.8926517.2369
1INR0.0112240.009661280.012052910.01634620.01880630.0107590.207755

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в турецкие лиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Узбекский сом / Турецкая лира
1 UZS0.00221 TRY
5 UZS0.01107 TRY
10 UZS0.02215 TRY
20 UZS0.04429 TRY
50 UZS0.11073 TRY
100 UZS0.22146 TRY
250 UZS0.55366 TRY
500 UZS1.10732 TRY
1000 UZS2.21463 TRY
2000 UZS4.42926 TRY
5000 UZS11.07315 TRY
10000 UZS22.14630 TRY
Обменные курсы Турецкая лира / Узбекский сом
1 TRY451.54300 UZS
5 TRY2257.71500 UZS
10 TRY4515.43000 UZS
20 TRY9030.86000 UZS
50 TRY22577.15000 UZS
100 TRY45154.30000 UZS
250 TRY112885.75000 UZS
500 TRY225771.50000 UZS
1000 TRY451543.00000 UZS
2000 TRY903086.00000 UZS
5000 TRY2257715.00000 UZS
10000 TRY4515430.00000 UZS