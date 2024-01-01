Özbekistan somundan Türk lirasına

Reel döviz kuru ile UZS → TRY çevirin

1.000 uzs
2,47 try

1.00000 UZS = 0.00247 TRY

01:12 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855391.0763589.34431.451031.653250.9481718.3612
1 GBP1.1690611.25835104.4511.696381.93281.1084721.4659
1 USD0.92910.794691183.00671.34811.535980.8809517.0588
1 INR0.01119270.009573820.012047210.01624090.01850430.0106130.205511

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Özbekistan somundan Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Türk Lirası
1 UZS0.00247 TRY
5 UZS0.01233 TRY
10 UZS0.02466 TRY
20 UZS0.04932 TRY
50 UZS0.12331 TRY
100 UZS0.24661 TRY
250 UZS0.61653 TRY
500 UZS1.23306 TRY
1000 UZS2.46611 TRY
2000 UZS4.93222 TRY
5000 UZS12.33055 TRY
10000 UZS24.66110 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Özbekistan Somu
1 TRY405.49700 UZS
5 TRY2027.48500 UZS
10 TRY4054.97000 UZS
20 TRY8109.94000 UZS
50 TRY20274.85000 UZS
100 TRY40549.70000 UZS
250 TRY101374.25000 UZS
500 TRY202748.50000 UZS
1000 TRY405497.00000 UZS
2000 TRY810994.00000 UZS
5000 TRY2027485.00000 UZS
10000 TRY4054970.00000 UZS