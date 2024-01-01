UZS - TRY Döviz Kuru Tablosu

Türk lirası

Türk lirası

Genellikle TL olarak kısaltılan Türk lirası, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi para birimidir. Para birimi kodu TRY olup simgesi ₺ şeklindedir. Lira, popüler olarak euro ile takas edilir. Lira dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir ve itibari bir para birimidir. Dünyada değer bakımından en çok işlem gören 16. para...



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